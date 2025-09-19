На трассе Ижевск - Аэропорт начались строительные работы

Реконструкцию поддержал президент России Владимир Путин в ходе своей встречи в июле с Александром Бречаловым

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Масштабные строительные работы начались на трассе Ижевск - Аэропорт. Проект повысит комфорт и безопасность дорожного движения, а также увеличит пропускную способность магистрали, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

"Этот масштабный проект стал возможен благодаря личному участию главы Удмуртии Александра Бречалова, который не раз поднимал вопрос на федеральном уровне. В результате переговоров проект получил финансирование, причем половина его выделена из федерального бюджета. Только в этом году мы получили порядка 700 млн рублей", - подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства региона Геннадий Таранов.

Реконструкцию поддержал президент России Владимир Путин в ходе своей встречи в июле с Александром Бречаловым. По плану в 2025 году строители очистят полотно будущей трассы от растительности, завершат строительство участков временной объездной дороги и подготовят основание для дальнейших работ. Зимой начнется возведение эстакады через железнодорожный переезд. Это необходимо, чтобы исключить пересечение трассы с железной дорогой в одном уровне и возникающие из-за этого многокилометровые пробки.

В 2026 году планируется уложить дорожное полотно и открыть основное движение по реконструируемому участку. Завершатся работы в 2027 году благоустройством территории и установкой освещения. "На данный момент дорожники ведут расчистку трассы и возведение земляного полотна, а также строят объездные участки. В работах заняты 62 человека и задействованы 12 единиц техники", - рассказал представитель генподрядной организации "Строй-инжиниринг" Михаил Вилков.

В рамках проекта будет расширен трехкилометровый отрезок дороги от поселка Октябрьский до перекрестка Завьялово - Аэропорт до четырех полос с установкой металлического ограждения для разделения потоков. Вдоль всего участка установят современное светодиодное освещение. Через железнодорожные пути появится путепровод со съездами на прилегающие территории.

Отдельным вызовом для строителей и ключевым шагом для увеличения пропускной способности трассы станет возведение нового четырехполосного моста через реку Позимь. Он заменит устаревшее сооружение, которое долгие годы было "узким местом" на этом направлении. На перекрестке Завьялово - Аэропорт появится круговая развязка и дополнительная полоса для движения в сторону Ижевска.