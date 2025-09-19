Власти республики ожидают, что эти люди вернутся в свои дома, решают вопрос с обеспечением их жильем

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. По прогнозам правительства Донецкой Народной Республики (ДНР), 2,5 млн человек могли покинуть свое жилье или были из него эвакуированы из-за боевых действий в регионе с начала СВО. Власти республики ожидают, что эти люди вернутся в свои дома, решают вопрос с обеспечением их жильем, об этом ТАСС сообщил премьер-министр ДНР Андрей Чертков.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что только в весенне-летнюю кампанию 2025 года российские войска освободили более 3,5 тыс. квадратных километров территории и 149 населенных пунктов, в том числе город Часов Яр в ДНР. К концу лета было освобождено 79% территории Донецкой Народной Республики.

"Точно никто не скажет, сколько выехали, сколько эвакуировано. Но сейчас мы уже прогнозируем, что 2,5 млн (человек) уже есть, и люди будут возвращаться, они возвращаются. Главное сейчас всех жителей, которые возвращаются, обеспечить жильем. То есть это основной запрос", - сказал Чертков.

Он добавил, что жителей региона не бросают с таким запросом, если жилье повреждено или полностью уничтожено. В частности, в регионе действует программа компенсаций, которые можно получить за поврежденное и утраченное жилье: порядка 50 тыс. рублей за квадратный метр. Ранее региональное правительство сообщало, что Финансирование компенсаций жителям Донецкой Народной Республики в 2025 году за утраченное или поврежденное жилье и имущество составит около 16,5 млрд рублей.

В Донецкой Народной Республике активно идут работы по восстановлению поврежденного жилого фонда: к середине 2025 года было восстановлено более 19 тыс. жилых и социальных объектов, 4 тыс. из которых - в Донецке. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, в республике также строится новое жилье, впервые за 10 лет возобновилось строительство в региональном центре. К началу сентября было подписано 79 соглашений о масштабных инвестиционных проектах, по которым предполагается строительство свыше 707 тыс. кв. м жилья. Чтобы сделать квартиры доступнее, в ДНР действует льготная ипотека под 2% годовых.