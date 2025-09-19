Чрезвычайные и полномочные послы Республики Нигер, Республики Мали и Буркина-Фасо 19 сентября работают в республике

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Страны Африки заинтересованы в обучении специалистов в вузах Крыма, а также в формировании и реализации совместных инвестиционных проектов, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Республики Нигер в Российской Федерации Исса Абду Сидику на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

В пятницу чрезвычайные и полномочные послы Республики Нигер, Республики Мали и Буркина-Фасо работают в Крыму. Ранее глава региона сообщал, что дипломатам представят потенциал региона, чтобы в будущем наладить экономические связи.

"Мы рады возможности открыть для себя, в чем может быть сотрудничество между Крымом и нашими странами. Особенно нас интересует [сотрудничество] в области экономического развития, подготовки кадров и инвестиций. <…> Я надеюсь, что здесь мы сможем найти такие возможности, инвестиции. И нас очень интересует сфера образования, чтобы представители наших стран получили образование здесь, в Крыму, по многим специальностям", - сказал Абду Сидику.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Мали в Российской Федерации Сейду Камиссоко отметил, что у стран Африки большой опыт сотрудничества с Советским Союзом, который поддержал государства после получения ими независимости - в частности, активно велась работа по подготовке кадров для африканских стран. Но и с Россией уже подписан ряд соглашений в экономической сфере, которые касаются энергетики и других направлений. "После этого визита мы рассчитываем работать над подписанием меморандумов, соглашений о сотрудничестве. Благодарю за теплый прием и надеюсь, что наше сотрудничество будет развиваться", - выразил надежду Камиссоко.

Чрезвычайный и полномочный посол Буркина-Фасо в Российской Федерации Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба подчеркнул, что для африканских государств очень важно выстраивание дружеских отношений.

Международное сотрудничество Крыма

Аксенов, отвечая послам, отметил, что крымские бизнесмены уже получали предложения об участии в проектах в государствах Африки. "Я знаю, что ряд представителей крымского бизнеса контактируют с представителями, с министерствами в ваших странах, они уже выезжали, ряд позиций прошли ногами и формируют, в том числе, предложения для дальнейшего сотрудничества. Не сомневаюсь, что бизнес будет двигаться вперед: когда есть комфортные, дружеские, доверительные отношения - бизнес выстроится сам", - сказал глава Крыма.

Он также выразил уверенность, что возможно сотрудничество и в образовательной сфере. "Что касается обучения студентов из африканских стран - будем готовы поддержать вас. У нас есть Крымский федеральный университет, где учатся много студенты из иностранных стран. Будем готовы отдельно рассмотреть возможность обучения студентов из ваших стран в нашей республике", - уточнил Аксенов.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крымский полуостров зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом. Однако иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, спортивных соревнованиях, ведут научную работу с учеными Крыма и Севастополя, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.