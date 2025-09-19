Закрыты 445 классов в 21 муниципалитете

САРАТОВ, 19 сентября. /ТАСС/. Количество школ, полностью закрытых на карантин в связи с распространением гриппа и ОРВИ в Саратовской области, достигло 31, а классов - 445. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

"В связи с выявленными случаями заболеваний гриппом и ОРВИ полностью закрыты 31 школа в 18 муниципалитетах, 10 детских садов в 6 муниципалитетах. <…> Частично закрыты 118 школ (445 классов) в 21 муниципалитете, 4 детских сада (4 группы) в 3 муниципалитетах", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, 18 сентября были закрыты 18 школ и 273 класса в 88 школах. Кроме того, на карантин уходили 8 детских садов и 3 группы в двух детсадах.

Накануне во время брифинга заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер сообщил, что эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Саратовской области превышен почти на 35%. В основном болеют взрослые и подростки. Пик заболеваемости ожидается в конце октября.