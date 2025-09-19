Директор направления "Молодые профессионалы" агентства Александр Вайно заявил, что нужно повышать уровень информированности о тех ключевых компаниях, которые работают в регионах

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Систему профориентации в России необходимо трансформировать в систему профессиональной навигации, чтобы, выбирая направление для обучения, молодые люди знали, на какое предприятие они впоследствии могут быть трудоустроены. Об этом сообщил директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно в ходе деловой программы Чемпионата высоких технологий.

"Программы профориентации, которые сейчас реализуются в России, должны претерпеть серьезные изменения. Базовая профориентация, как ориентация на местности, рассказ про возможности трудоустройства - это, конечно, хорошо, но не отвечает вызовам времени. Развитие профориентации и переход ее в профессиональную навигацию в ключевых отраслях российской экономики, в том числе в промышленности и сфере беспилотных систем в целом - это ключевая задача", - сказал Вайно на панельной дискуссии "Технологии и кадры: как подготовить специалистов для будущего на примере отрасли БАС".

Он пояснил, что сейчас молодежь в лучшем случае понимает отрасль, где хочет работать, но при этом не представляет конкретную специальность, а тем более предприятие. Необходимо повышать уровень информированности о тех ключевых компаниях, которые работают в регионах, тем самым еще и решая проблемы внутренней миграции.

"Важна информированность и понятность донесения до молодежи карьерных траекторий. Система должна быть приземлена на уровень регионов, ведь молодежь живет на этом уровне, а не большими нацпроектами и федеральными программами. Приземление - еще одна задача, которая стоит перед нами", - подчеркнул Вайно.

Представитель АСИ добавил, что в этом году запущен пилотный проект по технологизации процесса профессиональной навигации, где студентам СПО и вузов рассказывают о том, какие возможности по трудоустройству есть именно в регионах. "В нем участвуют 20 тыс. человек. Распределены пять пилотных регионов с точки зрения ключевых специальностей и ключевых предприятий. Сейчас прорабатываем с Минпросвещения РФ вопрос единой профнавигационной модели, где будут вставлены обязательные региональные компоненты", - заключил Вайно.

Чемпионат высоких технологий проходит в Великом Новгороде в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". В этом году участие в мероприятиях финала чемпионата примут 15 тыс. человек. Федеральный оператор чемпионата - Институт развития профессионального образования.