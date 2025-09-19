Понтифик отметил, что существует опасность создания "искусственного мира" с помощью искусственного интеллекта

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Лев XIV рассказал, что ему предлагали создать его виртуальный образ с помощью технологии искусственного интеллекта, с которым могли бы общаться верующие онлайн, но понтифик отверг эту идею.

"Кто-то недавно попросил моего разрешения создать мой искусственный образ, чтобы любой мог зайти на вебсайт и получить личную аудиенцию с "папой", но этот ИИ-папа давал бы им ответы на их вопросы, и я сказал: я не собираюсь одобрять это. Уж если у кого и не должно быть виртуального двойника, то Папа будет в числе первых лиц в этом списке", - сказал понтифик в интервью порталу Crux.

Свою обеспокоенность относительно ИИ понтифик высказывал уже вскоре после своего избрания в мае. В интервью Crux он указал на угрозу того, что люди могут "позабыть о ценности человечества" и начать считать цифровой мир "всем и вся". В таком контексте католичества церковь не останется в стороне и не будет молчать, добавил Лев XIV. "Наша человеческая жизнь имеет смысл не благодаря искусственному интеллекту, а благодаря людям, общению, сосуществованию, выстраиванию отношений и обнаружению в таких человеческих отношениях божьего присутствия", - пояснил понтифик.

Он подчеркнул, что не является противником технологии ИИ как таковой, обратив внимание на ее успехи в медицине. Однако понтифик подчеркнул, что существует опасность создания "искусственного мира" с помощью искусственного интеллекта. "Почему все эти люди читают сфальсифицированные новости? Что-то здесь происходит. Люди хотят верить в конспирологические теории, люди хотят находить все эти ложные материалы, и это имеет очень разрушительное действие", - сказал Лев XIV.