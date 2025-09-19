Пляжи в Сочи будут работать по фактической погоде из-за сильного шторма

Ожидается высота волн до 2,5 м

СОЧИ, 19 сентября. /ТАСС/. Сильный шторм с высотой волн до 2,5 м снова ожидается на море в Сочи и Сириусе. Городские пляжи будут работать по фактической погоде в ближайшие дни, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Ранее жителей и гостей Сочи и Сириуса предупреждали, что пятибалльный шторм с высотой волн до трех метров ожидается в акватории Черного моря до вечера пятницы.

"С вечера 19 сентября и до конца дня 20 сентября на территории Сочи и Сириуса ожидается усиление волнения моря. Шторм может достигать 4-5 баллов с высотой волны от 1,3 до 2,5 метра. <...> Пляжи будут функционировать по фактической погоде", - говорится в сообщении.

Также в эти дни на курорте может усилиться ветер, местами порывы будут доходить до 20 м/с. В связи с ухудшением погодных условий все городские службы Сочи работают в усиленном режиме, ситуацию контролирует оперштаб.

Об отдыхе в Сочи

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.

Пляжи в Сочи открыты для отдыха круглый год. С конца осени и до середины весны здесь работают более 30 зимних пляжей, ближе к лету начинают открываться летние - в этом году работают 180.