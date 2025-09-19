Также там открыли аллею Героев "Памяти павших, во славу живых", посвященную участникам Афганской, Чеченской войн, специальной военной операции, погибшим при исполнении воинского долга

ЙОШКАР-ОЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Вечный огонь зажгли в поселке Куженер республики Марий Эл на памятнике-обелиске воинам, павшим в годы Великой Отечественной Войны. Об этом сообщил журналистам глава региона Юрий Зайцев.

"Благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни" здесь провели капитальную реконструкцию мемориала, в том числе с устройством Вечного огня в рамках всероссийской акции Газпрома "Храним Огонь Победы", - пояснил Зайцев. Он отметил, что также в Куженере открыли аллею Героев "Памяти павших, во славу живых", посвященную участникам Афганской, Чеченской войн, специальной военной операции, погибшим при исполнении воинского долга. "Этот мемориальный комплекс - результат большой работы и единства жителей",- сказал Зайцев, поблагодарив всех, кто внес вклад в святое дело.

Глава республики напомнил, что из Куженерского района на фронт ушли более шести тыс. человек и каждый второй не вернулся домой.

Таким образом, в настоящее время в Марий Эл теперь действуют шесть постоянных мемориалов с Вечным огнем, причем два из них открылись именно в преддверии 80-летия Победы. Еще 12 мемориалов в районах имеют специальное оборудование для включения там временных огней.