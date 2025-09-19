Андрей Липов отметил, что речь идет о российском поисковике, соцсетях, магазине приложений, видеоплатформах и мессенджерах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Стабильная работа Рунета при попытках ограничить его от зарубежной сети является признаком цифрового суверенитета страны. Наличие собственных интернет-ресурсов помогает РФ оставаться независимой, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов в интервью "Известиям".

"Важнейший признак цифрового суверенитета - это способность национальной цифровой экосистемы продолжать так же эффективно работать и при внешних попытках отключить нас от зарубежного интернета или попытках нарушить работу наших цифровых сервисов внутри страны. <...> Элементы цифрового суверенитета у нас есть. Это в первую очередь российские поисковик, соцсети, магазин приложений, видеоплатформы и мессенджер", - сказал глава ведомства.

Он добавил, что цифровым суверенитетом обладают "единицы", в числе которых - Россия, США и Китай.