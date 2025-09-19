В регионе заменили более 40 км ветхих сетей

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 сентября. /ТАСС/. Коммунальные предприятия и власти в Карелии направили на подготовку к новому отопительному сезону более 2,5 млрд рублей. В общей сложности было заменено более 40 км ветхих сетей, сообщили по итогам прошедшего заседания правительства республики.

"Коммунальные предприятия и муниципальные образования направили на подготовку к отопительному сезону более 2,5 млрд рублей. Это собственные деньги, а также средства бюджетных кредитов, национальных и целевых программ. В общей сложности заменено более 40 км ветхих сетей тепло-, водо- и электроснабжения", - сказано в сообщении.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подчеркнул, что за несколько месяцев в районах и округах республики проведена большая работа по повышению качества и надежности теплоснабжения. В прошедший сезон властям республики удалось добиться снижения аварийности.

"Использование всех возможных источников финансирования, как муниципальных и республиканских, так и федеральных, позволило снизить аварийность на объектах теплоснабжения. По данным вице-премьера правительства Карелии Виктора Россыпнова, отопительный сезон 2024/2025 характеризовался самым низким количеством аварий на объектах теплоснабжения и энергетики за последние четыре года", - отметили в правительстве.

С 19 сентября будут работать котельные в Лоухском районе, уже подается тепло в социальные учреждения Петрозаводска. В начале следующей недели отопление планируют подключить в Кеми, Калевале и Костомукше. После этого будет приниматься решение о старте отопительного периода в остальных районах.