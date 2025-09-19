Также в городе ввели режим неблагоприятных метеорологических условий

ОМСК, 19 сентября. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода зафиксировано в Ленинском округе Омска. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минприроды.

"По информации ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" 18 сентября на стационарном посту в Ленинском административном округе города Омска (ул. Гашека, д. 6) зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 3,5 раза (концентрация составила 0,028 мг/м3)", - говорится в сообщении.

Также в городе на ночь введен режим неблагоприятных метеорологических условий, при котором предприятия обязаны снизить выбросы в атмосферу.

17 сентября в Советском округе было зарегистрировано превышение ПДК фенола. Повышенное содержание этого вещества фиксировалось также 16 и 15 сентября. Также в те дни были выявлены превышения ПДК оксида углерода, диоксида и оксида азота.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам весны 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 78-е из 83 мест и входит в десятку отстающих регионов. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.