Президент Белоруссии Александр Лукашенко окажет поддержку Херсонской области в этом вопросе

ГЕНИЧЕСК, 19 сентября. /ТАСС/. Херсонская область будет наращивать взаимодействие с Белоруссией по проектам в сфере молодежной политики, президент республики Александр Лукашенко окажет поддержку региону в этом вопросе. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо, комментируя свой визит в Минск.

"Мы обговорили с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко вообще все аспекты работы и взаимодействия с Беларусью для Херсонской области. Поэтому любые проекты, связанные с молодежью, - помощь с ними со стороны президента Беларуси будет оказана. Он так и сказал: "Давайте, набрасывайте план мероприятий", - сказал он.

Сальдо подчеркнул, что молодежь региона бывает в Белоруссии. "Они ездят на мероприятия, которые проводятся в Витебске, в Гомеле, в Минске", - пояснил он. Губернатор подчеркнул, что Херсонщина также в любое время ждет в гости белорусскую молодежь.

15 сентября в Минске Лукашенко провел встречу с Сальдо, на которой обсуждалось укрепление сотрудничества. Президент подчеркнул, что власти Белоруссии готовы всячески помогать развитию Херсонской области.