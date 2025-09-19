Мероприятие проведут организаторы III Национального съезда учебной промышленности "Учпром-2025"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Педагоги, воспитатели, учителя, студенты педагогических вузов, методисты, руководители образовательных учреждений, специалисты по закупкам 22-24 октября в конгресс-центре "Технополис "Москва" протестируют и проголосуют за лучшие новинки учебного оборудования и средств обучения. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете Национального съезда учебной промышленности "Учпром-2025".

"Масштабный тест-драйв проведут организаторы III Национального съезда учебной промышленности "Учпром-2025". На прошедшем заседании оргкомитета съезда заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владимир Петраков сообщил, что площадку для проведения съезда предоставляет Москва - это комфортабельный, оснащенный с учетом последних технологических трендов конгресс-центр "Технополис "Москва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители вышеуказанного департамента и индустриального сектора столицы примут активное участие в деловой программе съезда и продемонстрируют широкий ассортимент релевантной продукции собственного производства. В этом году впервые в работе съезда примут участие Министерство сельского хозяйства и Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации.

"Учпром" - это единственное мероприятие в России, которое концентрируется исключительно на системном походе к развитию отрасли, на учебном оборудовании и средствах обучения, об уровне принимаемых решений свидетельствует тот факт, что часть сессий проходит в формате выездных заседаний министерств и ведомств, решения которых становятся планами действий на год работы - до следующего съезда", - уточнила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, ответственный секретарь оргкомитета Антонина Цицулина.

Выставка и конкурс

"Проект "Открой#Моспром - посети #Учпром", реализуемый совместно с Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы и Департаментом образования города, откроет для воспитателей, учителей и методистов, преподавателей и студентов педагогических вузов возможность посетить предприятия, расположенные в ОЭЗ "Технополисе "Москва", где производится современное учебное оборудование, и посетить выставочную экспозицию "Учпром-2025". Экскурсии будут проводиться по предварительной записи, их график появится на официальном сайте съезда prom4edu.ru 1 октября", - говорится в анонсе.

Также в специальном зале "Менделеев" на протяжении всех трех дней каждый посетитель сможет детально ознакомиться с новинками учебного оборудования и средств обучения и провести их испытания. Представители компаний расскажут о практической ценности оборудования для образовательного процесса.

Кроме того, в рамках съезда "Учпром-2025" пройдет конкурсная программа, которая выявит лучшее учебное оборудование и средства обучения. Отдать свой голос можно на онлайн-выставке съезда, которая регулярно пополняется новыми экспонентами: prom4edu.ru/online-exhibition.

Участие в съезде бесплатное, но по предварительной регистрации на сайте мероприятия.

ТАСС - генеральный информационный партнер съезда.