В Москве прошла церемония гашения конверта, посвященного российским профсоюзам

На конверте изобразили логотип Федерации независимых профсоюзов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Церемония памятного гашения художественного маркированного конверта с логотипом Федерации независимых профсоюзов России прошла в Москве.

Осенью 2025 года российские профсоюзы отмечают 35 лет со дня образования Федерации независимых профсоюзов России и 120 лет со дня оформления легального профсоюзного движения в России.

В рамках торжественных мероприятий прошла церемония памятного гашения художественного маркированного конверта, посвященного российским профсоюзам. На конверте изображен логотип федерации, тираж составил 500 тыс. экземпляров.

"Миссия ФНПР - это надежная защита социальных и трудовых прав каждого работника нашей страны. Мы стоим на страже достойного труда, безопасных условий работы и ее справедливой оплаты. Федерация независимых профсоюзов России обеспечивает правовую и социальную защищенность миллионов российских трудящихся. Спасибо всем, кто вносит вклад в наше общее дело, кто верит в силу солидарности и справедливости", - сказал он на торжественном заседании Генерального совета ФНПР, приуроченном к юбилейным датам.