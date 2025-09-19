Первая международная неделя моды собрала в Северной Осетии более 500 участников

В рамках форума выступили 12 спикеров из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Краснодара, Нальчика и Владикавказа

ПЯТИГОРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Масштабное мероприятие в мире моды и культуры - первая Kavkaz Fashion Week: Military Thread (KFW) завершилось во Владикавказе. Оно объединило ведущих дизайнеров, экспертов индустрии, психологов, деятелей искусства и представителей власти для диалога о будущем моды на Северном Кавказе, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского общества "Знание" в СКФО.

"С 16 по 18 сентября во Владикавказе проходило масштабное событие в мире моды и культуры - первая Kavkaz Fashion Week: Military Thread. Мероприятие, организованное дизайнером Зариной Ватаевой при поддержке филиала Российского общества "Знание" в Северной Осетии - Алании, собрало более 500 гостей и объединило на одной площадке ведущих дизайнеров, экспертов индустрии, психологов, деятелей искусства и представителей власти для диалога о будущем моды на Северном Кавказе", - сказали в пресс-службе.

В организации отметили, что трехдневная программа недели моды стала уникальной платформой не только для демонстрации коллекций, но и для профессионального обсуждения. В рамках форума выступили 12 спикеров из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Краснодара, Нальчика и Владикавказа, а участники посетили шесть ярких фэшн-показов.

"Центральной темой недели моды стала поддержка локальных производителей и осмысление роли традиционной культуры в современном фэшн-пространстве. В течение всех дней работы KFW работал дизайн-маркет, где гости могли познакомиться с продукцией местных и гостевых брендов. В первый день состоялся показ коллекции "Лепестки Победы" арт-директора KFW Зарины Ватаевой - финалиста конкурса адаптивной одежды "На крыльях". Коллекция, впервые представленная на родине автора, посвящена подвигам участников специальной военной операции и героев Великой Отечественной войны, особую значимость показу придало то, что мужскую часть коллекции продемонстрировали ветераны СВО", - рассказали в пресс-службе.