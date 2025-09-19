Чаще своевременно расплатиться не могут люди, живущие в арендованном жилье

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Порядка 4,2 млн жителей Германии не могут вовремя оплачивать счета за электричество и газ. Об этом сообщил журнал Focus со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство.

Такие данные ведомство представило по результатам анализа ситуации на рынке жилищно-коммунальных услуг за 2024 год. Общее число населения Германии составляет 83,5 млн, поэтому доля людей, испытывающих сложности с оплатой счетов, находится на уровне чуть больше 5%.

Журнал отмечает, что ситуация несколько улучшилась по сравнению с 2023 годом - тогда о сложностях с оплатой газа и электричества сообщали 5,4% населения. Чаще не могут расплатиться в срок люди, живущие в арендованном жилье.

При этом в стране продолжается улучшение ситуации на рынке электро- и энергоснабжения. Цены в 2025 году снижаются, но пока они все равно находятся на высоком для страны уровне после того, как резко подскочили в 2022 году.