САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. В средней общеобразовательной школе №258 Колпинского района Санкт-Петербурга открылась первая в Северной столице площадка "Атомкласс" при поддержке металлургического завода "АЭМ-спецсталь", входящего в Росатом. Об этом сообщила пресс-служба "АЭМ-спецсталь".

"В средней общеобразовательной школе №258 Колпинского района Санкт-Петербурга состоялось торжественное открытие первой в Северной столице площадки "Атомкласс". При поддержке металлургического завода "АЭМ-спецсталь" <...> школьники получили современное образовательное пространство, оснащенное передовым оборудованием", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в течение 2025-2026 учебного года "АЭМ-спецсталь" планирует провести "около 20 специальных уроков и экскурсий для учащихся нового класса". В этом классе школьники будут изучать точные науки, знакомиться с инновационными технологиями и готовиться к карьере в высокотехнологичных отраслях.

"Совместно с "АЭМ-спецсталь" мы разработали дорожную карту по образовательным и профориентационным проектам. Особое внимание уделим работе школьных конструкторских бюро, где учащиеся смогут применять знания на практике, решая реальные производственные задачи под руководством наставников - специалистов предприятия", - приводятся в сообщении слова заместителя директора по учебно-воспитательной работе школы №258 Санкт-Петербурга и куратора программы "Атомкласс" Ирины Ленок.

В церемонии открытия класса участвовал глава металлургического завода "АЭМ-спецсталь" Сергей Кузнецов, который подчеркнул символичность открытия первого Санкт-Петербургского "Атомкласса" именно в Колпино - "на родине первых серийных российских атомных реакторов".

"Атомклассы"

Программа "Атомклассы" - инициатива госкорпорации "Росатом", которая реализуется с 2011 года в рамках проекта "Школа Росатома", в ней на данный момент участвуют 100 школ. Задача программы - создавать условия для углубленного изучения математики, физики, химии, биологии и информатики, тем самым поддерживая естественно-научное и математическое образование в школе. Согласно информации пресс-службы "АЭМ-спецсталь", благодаря "Атомклассам" школьники становятся победителями во всероссийских предметных олимпиадах и поступают в ведущие технические вузы страны.