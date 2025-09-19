Профессор из Индии получил диплом учрежденной РГО премии "Хрустальный компас"

Торжественная церемония награждения прошла в Русском доме в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сентября. /ТАСС/. Профессор географического факультета Делийской школы экономики Делийского университета Суреш Чанда Рай получил диплом национальной премии "Хрустальный компас" за свое исследование о влиянии изменения климата на сельское хозяйство в Гималаях. Торжественная церемония награждения прошла в Русском доме в Нью-Дели, передает корреспондент ТАСС.

"Быть финалистом этой премии для меня - момент гордости. Это вдохновляет меня продолжать исследования", - сказал Рай, выражая благодарность Русскому географическому обществу, которое учредило премию.

В церемонии также приняли участие президент Международного альянса кошек доктор Сатья Ядав и президент Саудовского географического общества доктор Али Альдосари. К мероприятию подключился онлайн председатель оргкомитета премии Иван Чайка. Он напомнил, что "Хрустальный компас" - одна из высших географических наград мира. "Надеемся, что в будущем у нас будет больше номинантов из Индии и Саудовской Аравии", - подчеркнул он.

Директор Русского дома в Нью-Дели Елена Ремизова отметила в свою очередь, что продвижение и популяризация достижений российской науки является одним из приоритетов в работе Россотрудничества в Индии. "Поэтому для нас важно поддержать премию "Хрустальный компас" и привлечь к участию в ней как можно больше участников из Индии. Мы рады, что второй год подряд строгое жюри высоко оценивает заявки индийских участников. Уверены, что научное сообщество Индии будет и в дальнейшем представлять для участия в конкурсе проекты высокого уровня", - сказала она.

Участники церемонии также приветствовали присуждение в этом году премии "Хрустальный компас" в номинации "Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия" Международному альянсу больших кошек за проект по восстановлению популяции бенгальского тигра. Президент альянса поблагодарил РГО за признание этого проекта. "Я уверен, что это мотивировало и воодушевило большое количество людей, которые работают над сохранением популяции диких кошек не только в Индии, но и в других странах", - подчеркнул Ядав.

Международная премия "Хрустальный компас" учреждена Русским географическим обществом в 2012 году. Она присуждается ежегодно за выдающиеся достижения и научные исследования в области географии, экологии и смежных наук, за крупный вклад в сохранение природного и историко-культурного наследия, развитие общества. За время существования премии на ее соискание было выдвинуто почти 5 тыс. проектов и достижений из 51 страны мира.