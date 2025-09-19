Злоумышленники, выступая от имени крупных маркетплейсов, предлагают работу, связанную с "продвижением товара"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. МВД России сообщило о схеме мошенничества, при которой мошенники просят установить приложение, предоставляющее им доступ к гаджету, под предлогом трудоустройства в маркетплейсе. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Злоумышленники, выступая от имени крупных маркетплейсов, предлагают работу, связанную с "продвижением товара", размещают привлекательные вакансии на сайтах объявлений и в социальных сетях", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В МВД добавили, что в ходе заочного собеседования в мессенджере аферисты уточняют операционную систему телефона и сообщают соискателю о необходимости "установки корпоративного приложения для работы", после чего направляют ссылку для скачивания файла (APK для Android или реже - исполняемого EXE-файла для ПК) с неофициального сайта или файлообменника. "Установленное приложение является вредоносным и либо предоставляет злоумышленникам удаленный доступ к устройству, либо осуществляет перехват конфиденциальных данных (включая СМС, коды подтверждения банков и данные банковских приложений)", - пояснили в киберполиции.

Кроме того, как отметили в МВД, аферисты могут навязывать установку вредоносного программного обеспечения. Под предлогом "устаревшей версии" они направляют другую опасную программу при выявлении первой.