Региональный информационный центр в том числе позволит бороться с недостоверной информацией в условиях проведения спецоперации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сентября. /ТАСС/. Агентство России ТАСС открыло региональный информационный центр (РИЦ) в Ростове-на-Дону, который в том числе позволит бороться с недостоверной информацией в условиях проведения спецоперации, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

В открытии "ТАСС Юг" в Ростове-на-Дону приняли участие губернатор региона Юрий Слюсарь, председатель ростовского заксобрания Александр Ищенко, представители бизнеса ЮФО.

"Этот региональный информационный центр будет площадкой, где и власть, и бизнес, и средства массовой информации будут встречаться для того, чтобы корректировать информационную повестку, для того, чтобы не допускать никаких информационных вбросов, а их будет еще немало, враги не дремлют. И ровно по этой причине мы здесь сегодня и открываем наш региональный информационный центр", - сказал гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов.

По словам гендиректора, агентство целенаправленно создает единый информационный каркас страны. На очереди - открытие РИЦ в Калининграде.

В ходе открытия нового РИЦ Кондрашов вручил руководителю центра Сергею Тюрину новость ТАСС об открытии РИЦ "ТАСС Юг" в рамке.

О РИЦ

РИЦ "ТАСС Юг" стал шестым региональным информационным центром ТАСС в России. Перед ним будут стоять ряд стратегических задач, поскольку Ростовская область является южными воротами России, в Ростове-на-Дону находятся полпредство президента в ЮФО и штаб Южного военного округа, Южный научный центр РАН. Кроме того, регион - важный транспортно-логистический узел. Через Ростовскую область проходят маршруты, связывающие центр страны с Кавказом, Крымом, регионами Донбасса и Новороссии, а также со странами Закавказья и Средней Азии.