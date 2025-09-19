Система строится для переброски воды в Старокрымское водохранилище, которое является основным источником водоснабжения города

МАРИУПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Строительство трубопровода для переброски воды из Павлопольского в Старокрымское водохранилище, которое питает Мариуполь в Донецкой Народной Республике, идет с опережением графика, его планируется завершить к декабрю 2025 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Антон Кольцов.

Трубопровод строится для переброски воды в Старокрымское водохранилище, которое является основным источником водоснабжения Мариуполя. На фоне водного кризиса его уровень ощутимо упал и продолжает снижаться, поэтому в настоящее время вода в городе подается раз в два дня. Ввод трубопровода позволит полностью решить проблему для города.

"Строительство водовода по переброске воды из Павлопольского в Старокрымское водохранилище ведется в ускоренном темпе с опережением графика. На сегодняшний день готово 11 км из 17 км. А пусконаладочные работы запланированы на декабрь <...>. Стабилизации водоснабжения региона глава республики Денис Пушилин уделяет первостепенное внимание. На ежедневном оперативном штабе принимаются необходимые решения, чтобы минимизировать последствия кризиса", - написал Кольцов.

Он добавил, что власти Мариуполя на муниципальном уровне продолжают мониторинг доступности воды, в многоквартирных домах выведены врезки, установлены накопительные резервуары.

"На прошлой неделе выдали первые муниципальные квартиры. Их получили мариупольцы, которые состоят на квартирном учете. По мере завершения ремонтных работ - процесс выдачи жилья продолжим", - также сообщил глава города.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности Енакиево и близлежащие города переведены на подачу раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из кризиса.