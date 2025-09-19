Свыше 3 тыс. га новых орошаемых земель введут на Кубани в 2025 году

Расширение мелиоративного комплекса позволит увеличить площади для сельхозпродукции в условиях меняющегося климата

КРАСНОДАР, 19 сентября. /ТАСС/. Более 3 тыс. га новых орошаемых земель планируется ввести в Краснодарском крае в 2025 году, расширение мелиоративного комплекса позволит увеличить площади для сельхозпродукции в условиях меняющегося климата. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

"На Кубани введут 3 тыс. га новых орошаемых земель уже в 2025 г. С учетом меняющихся климатических условий развитие мелиоративного комплекса - это вопрос обеспечения продовольственной безопасности. На Кубани строительство оросительных систем идет активными темпами", - сказано в сообщении.

С 2018 года в регионе уже введено в эксплуатацию 24 тыс. га мелиорируемых земель, в том числе в 2024 году - 1,6 тыс. га. До 2030 года планируется ввести в оборот еще более 13 тыс. га орошаемых земель.

"Это позволит обеспечить выращивание сельхозпродукции под орошением на площади более 192 тыс. га", - отметили в министерстве.

Для обеспечения водными ресурсами мелиоративного комплекса также будет усилена работа по расчистке степных рек совместно с Росводресурсами и Минприроды России, добавили в министерстве.