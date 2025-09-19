Дополнительные знания и навыки предпринимательства помогут реализовать бизнес-проект на бесплатном участке земли, отметила замглавы Минвостокразвития Эльвира Нургалиева

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) запустили обучающий курс для участников программы "Гектар". Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

"Академия гектара" стала для предпринимателей ценным инструментом развития наравне с другими преференциями Дальнего Востока. Чтобы реализовать успешный бизнес-проект на бесплатном участке земли, нужны дополнительные знания и навыки предпринимательства. Именно на это и нацелена наша программа: дать необходимые для эффективного воплощения предпринимательских инициатив теоретические и практические знания, полезную информацию о применении действующих в регионе механизмах поддержки. И одновременно сформировать сообщество людей, увлеченных общими целями и решивших связать свою жизнь с прекрасной и щедрой дальневосточной землей", - сказала ТАСС заместитель главы Минвостокразвития России Эльвира Нургалиева.

Основная задача программы - помочь получателям "гектаров" нарастить компетенции и подготовить поэтапный бизнес-план для запуска или развития собственного предпринимательского проекта. Обучение будут проходить более 250 слушателей, по итогам они получат диплом государственного образца.

Дополнительная профессиональная программа "Организация бизнеса на Дальневосточном и Арктическом гектаре" предназначена для участников программы "Гектар", желающих развивать свой бизнес на полученных земельных участках.

"Наши слушатели проявили серьезные намерения и нашли возможность получить ключевые знания. Это говорит об осознанном отношении к построению своего бизнеса. В ходе обучения слушатели смогут повысить свои компетенции, получить дополнительные знания и сформировать четкий план действий", - сказала руководитель направления департамента реализации проекта "Дальневосточный и Арктический гектар" КРДВ Клавдия Петрова.

Программа "Гектар" работает на Дальнем Востоке с 2016 года, а с августа 2021 года она была распространена на территорию Арктической зоны Российской Федерации. По информации КРДВ, землю на Дальнем Востоке и в Арктике по программе "Гектар" взяли бесплатно 161 688 человек.