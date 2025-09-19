Премьер-министр России пожелал дальнейших успехов преподавателям и студентам вуза

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил преподавателей, студентов, аспирантов и выпускников Тюменского государственного университета с 95-летием со дня образования и отметил востребованность его выпускников в разных профессиональных сферах.

"95 лет легендарный вуз приумножает свои богатые традиции, является одним из лучших технических институтов страны. <…> Крупнейший научный и образовательный центр, ТюмГУ по праву гордится своими преподавателями, известными профессорами и учеными, которые передают свои знания и опыт студентам, осуществляют подготовку высокопрофессиональных специалистов. Сегодня многие его выпускники востребованы на ведущих позициях в разных сферах", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Мишустин добавил, что за все время существования ТюмГУ, в нем были открыты новые факультеты, внедрена особая образовательная модель, технологии искусственного интеллекта, а также создана современная цифровая среда, инновационная и научная инфраструктура.

Кроме того, премьер подчеркнул ежегодное участие университета в проектах по проведению фундаментальных исследований и высокие места в престижных рейтингах.

Глава правительства выразил уверенность, что ТюмГУ продолжит быть генератором интересных идей, лидером по трансформации и качеству высшего образования в стране.

"Желаю всем дальнейших успехов. Пусть юбилейный учебный год станет для преподавателей, студентов и аспирантов насыщенным яркими и интересными событиями", - добавил Мишустин.