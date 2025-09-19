Представители компании также приняли участие в Молодежном дне и сессиях деловой программы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. "Россети" на площадке Х Всероссийской недели охраны труда, прошедшей в университете "Сириус", провели совещание руководителей блоков охраны труда и производственной безопасности филиалов и дочерних обществ компании. Оно было посвящено современным решениям для эффективной защиты персонала, говорится в сообщении компании.

В ходе мероприятия "Россети" обсудили передовые практики управления охраной труда в энергетике, новые образовательные проекты и актуальные производственные технологии. Представители компании также приняли участие в Молодежном дне и сессиях деловой программы. Всего компания делегировала на ВНОТ более 170 специалистов сетевого комплекса.

Всероссийская неделя охраны труда - крупнейший российский форум, посвященный вопросам социальной защиты, охраны труда, промышленной безопасности. Организатор мероприятия - Министерство труда и социальной защиты РФ. "Россети" - стратегический партнер форума.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.