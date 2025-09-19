За неделю в регионе зафиксировали увеличение заболеваемости почти на 100%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 сентября. /ТАСС/. Ученики всех школ в Нефтеюганске, крупном городе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с 20 по 26 сентября переведены на дистанционное обучение в связи с превышением эпидемических порогов по гриппу и ОРВИ. Также приостановлена очная работа учреждений допобразования, кружков и спортсекций, сообщается в Telegram-канале администрации муниципалитета.

Нефтеюганск стал первым крупным городом Югры, где принято такое решение. Ранее власти других городов и районов о полном переводе школ на дистант текущей осенью не сообщали. При этом, управление Роспотребнадзора по Югре сообщило, что в сравнении с неделей ранее в регионе зафиксировано увеличение заболеваемости ОРВИ почти на 100%. По данным ведомства, в связи с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ ранее переведены на дистант в целом по Югре были 10 групп в 8 детских садах и 26 классов 13 школах.

"С 20 по 26 сентября 2025 года приостановлен (перевод на дистанционное обучение) образовательный процесс во всех образовательных учреждениях (организациях), учреждениях дополнительного образования, спортивных кружках и секциях в закрытых помещениях независимо от организационно-правовой формы собственности. Также в этот период запрещено проведение массовых спортивных, культурных и иных мероприятий массового характера среди детей в возрасте от 3 до 17 лет в закрытых помещениях. Такие решения приняты сегодня на внеочередном заседании Санитарно-противоэпидемической комиссии города Нефтеюганска", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по итогам 38 недели эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ среди совокупного населения Нефтеюганска выше пороговых уровней по соответствующей неделе почти в 2 раза, а по сравнению с 36 неделей заболеваемость выросла в 3,75 раза.