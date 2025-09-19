Они произошли из-за аномального ливня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Коммунальные службы Выборга в Ленинградской области ликвидировали затопления на улицах, возникшие из-за аномального ливня. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Коммунальные службы Выборга при поддержке Леноблводоканала справились с затоплением территорий в городе. Остались небольшие участки на нескольких улицах, где уже обеспечен проезд и проход, но завершается откачка воды", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что проблема возникла из-за того, что муниципальная ливневая канализация не справилась с потоком воды от сильных ливней, которые прошли в регионе ночью. Для максимально быстрого решения проблемы на улицы вышло 15 единиц спецтехники, в том числе - откачивающие машины Леноблводоканала из Выборгского, Ломоносовского, Приозерского районов.

Работу по ликвидации последствий ливней проверил губернатор Александр Дрозденко во время рабочей поездки в Выборгский район.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус ранее сообщил в своем телеграм-канале, что в Выборге за минувшую ночь выпало около 62% месячной нормы осадков - порядка 42 мм.

В ГУП "Леноблводоканал" отметили, что поскольку количество осадков превысило расчетные нормы, ливневая канализация работала в режиме предельной нагрузки. Выборгская городская прокуратура организовала проверку из-за подтопления дворов и объектов инфраструктуры.