В условиях гражданской войны открылось отделение "Дон-Роста", которое впоследствии стало называться ТАСС, отметил гендиректор агентства

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сентября. /ТАСС/. Открытие регионального информационного центра (РИЦ) в Ростове-на-Дону агентством России ТАСС восстанавливает историческую справедливость. Об этом заявил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов на церемонии открытия РИЦ.

"Если честно сказать, мы восстанавливаем историческую справедливость. Сам ТАСС создавался в условиях русско-японской войны. А вот в условиях гражданской войны <...> чуть позже, открылось отделение "Дон-Роста". А уже через год Роста станет называться ТАСС, Телеграфное агентство Советского Союза", - сказал Кондрашов, продемонстрировав фотографию 1924 года с коллективом отделения "Дон-Роста".

Кондрашов напомнил, что в те годы было открыто отделение художников и поэтов. Руководителем одной из редакций был Владимир Маяковский, который давал поручения художникам и поэтам, работающим в отделении в Ростове-на-Дону. По словам Кондрашова, в те годы в Ростове-на-Дону не было местных газет и типографий, тогда было принято решение наладить выпуск стенгазеты "Советский Дон" на основе телеграмм, полученных из Москвы и материалов, которые собирали корреспонденты на месте. Эту газету расклеивали на стенах домов. Таким образом, выпуск первой советской газеты был организован ТАСС в Ростове-на-Дону.

"Этот региональный информационный центр будет площадкой, где и власть, и бизнес, и средства массовой информации будут встречаться для того, чтобы корректировать информационную повестку, для того, чтобы не допускать никаких информационных вбросов, а их будет еще немало, враги не дремлют. Мы здесь находимся для того, чтобы формировать большой информационный каркас страны", - резюмировал Кондрашов.

РИЦ "ТАСС Юг" стал шестым региональным информационным центром ТАСС в России. Перед ним будут стоять ряд стратегических задач, поскольку Ростовская область является южными воротами России, в Ростове-на-Дону находятся полпредство президента в ЮФО и штаб Южного военного округа, Южный научный центр РАН. Кроме того, регион - важный транспортно-логистический узел. Через Ростовскую область проходят маршруты, связывающие центр страны с Кавказом, Крымом, регионами Донбасса и Новороссии, а также со странами Закавказья и Средней Азии.