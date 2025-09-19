Александр Насковец также рассказал, что компания работает над использованием альтернативных источников энергии

ЖОДИНО /Минская область/, 19 сентября. /ТАСС/. Генеральный конструктор белорусской компании БелАЗ - одного из крупнейших в мире производителей карьерных самосвалов - Александр Насковец рассказал, что мечтает, чтобы самосвалы БелАЗ однажды стали использовать при разработке полезных ископаемых на Луне.

"Будущее? До Луны долететь. Поставить БелАЗ, чтобы на Луне добывать полезные ископаемые. Это наша мечта", - сказал Насковец в беседе с журналистами - участниками международного медиатура "Дорогами Победы".

Он отметил, что это далекое будущее. Компания работает над использованием альтернативных источников энергии. "Мы должны смотреть на экологию. Надо понимать, что добыча полезных ископаемых - это ущерб природе, и мы должны его минимизировать хотя бы за счет того, что будем применять альтернативные источники энергии", - пояснил генеральный конструктор.

Будущее стало реальностью

Генеральный конструктор БелАЗа рассказал, что технология роботизированных самосвалов перестала быть фантастикой. Один оператор сможет дистанционно управлять несколькими машинами.

"Для нас это уже настоящее. Два роботизированных самосвала уже больше двух лет работают в Российской Федерации - в Хакасии. Два самосвала с обновленной системой роботизации сейчас проходят испытания", - сказал Насковец.

По его словам, еще одно направление работы в этой области - создание роботизированного самосвала, который сможет функционировать рядом с самосвалом, управляемым оператором. Сейчас роботизированные машины работают только на специальных выделенных участках. "Мы хотим сделать, чтобы рядом с обычным оператором ездил роботизированный самосвал. Это будет нашим конкурентным преимуществом", - поделился он.

О медиатуре

2025 год, когда отмечается 80-летие победы в Великой Отечественной войне, объявлен в СНГ Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Для сохранения в информационном пространстве Содружества памяти о подвиге советского народа ТАСС выступил с инициативой проведения медиатура журналистов информагентств стран СНГ "Дорогами Победы".

Программа началась в Москве, где участники познакомились с мультимедийными проектами Музея Победы на Поклонной горе. Медиатур проходит по знаковым местам, названия которых в годы Великой Отечественной войны стали символами стойкости советского народа и боевой славы его оружия: Бресту, где защитники осажденной крепости умирали, но не сдавались; увидевшему ужасы гетто и ставшему оплотом партизан Минску; мемориальному комплексу "Хатынь", который навсегда запечатлел память о преступлениях фашистских захватчиков на советской земле; Санкт-Петербургу, бережно хранящему память о стойкости ленинградцев. Завершится медиатур в Волгограде, где в Сталинградской битве задохнулась в кольце миллионная армия фашистов.

Участники медиатура знакомятся с трагическими и героическими страницами военной истории этих мест, а также могут увидеть, как развиваются сегодня эти города.

Международный медиатур организован ТАСС при содействии МИД Белоруссии и информагентства БелТА.