МОСКВА, 19 сентября. Тыкву весом 969 кг представили в Москве на ежегодном фестивале гигантских овощей. Как агрономам удается выращивать овощи такого размера без ГМО и какой диеты придерживается тыква, чтобы попасть в Книгу рекордов России, узнал корреспондент ТАСС.

Фермер из Подмосковья Александр Чусов обновил свой же национальный рекорд по выращиванию самой большой тыквы 19 сентября. Стрелка весов на контрольном взвешивании остановилась на отметке 969 кг. Второе место в чемпионате также заняла тыква Чусова - 961 кг. Чтобы измерить точную массу овощей, их водружали на промышленные платформенные весы при помощи крана-манипулятора.

На презентацию привезли и другие культуры: кабачки, арбузы, лук, патиссоны, морковь, подсолнухи и гортензии. Планируется, что в 2026 году к этому списку добавятся петуньи.

Идеальная диета для тыквы

"Первый вопрос, который возникает у всех людей, как можно вырастить такие гигантские овощи? Нас часто подозревают в применении ГМО, нитратов и прочей "химозы". На деле - все растения потребляют один и тот те же азот, фосфор, калий и другие микроэлементы, а также аминокислоты, как спортсмены, которые занимаются пауэрлифтингом", - сказал Чусов.

Когда агрономы ставят перед собой задачу вырастить самый большой овощ, для него подбирается "идеальная индивидуальная диета", питания должно быть не слишком мало, и не слишком много. Если переборщить с питательными веществами, овощи погибнут или дадут трещины в кожуре, что, по словам Чусова, является основанием для отказа в участии в конкурсе. "Наш подход таков: мы как будто тренируем атлета и создаем ему специальную диету для того, чтобы он показал наилучший результат. Мы живем ради этой тыквы", - добавил фермер.

В 2023 году агрономы "сдали" гигантскую тыкву на анализы, и "показатели по тем же самым нитратам были ниже, чем в овощах из магазинов", пояснил Чусов. "Ответ довольно простой. Если овощ большой, это говорит о том, что он усвоил все питание, которое в него поступило, он его переварил, и оно пошло в его массу. Если овощ маленький, мы можем его много кормить, удобрять, но он больше не вырастет. Собственно, как и в спорте: когда мы видим Хафтора Бьёрнссона (спортсмен и звезда сериала "Игра престолов" - прим. ТАСС), который весит 200 кг и поднимает штангу 500 кг, мы понимаем, что питанию он уделял большое внимание", - пояснил Чусов.

Как отметил директор Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Владимир Чуб, вопреки тому, что овощ выглядит довольно массивно, агрономы взаимодействуют с ним осторожно, а также охраняют от повреждений при транспортировке. "Тыква, несмотря на размеры, очень нежная: малейшая царапина, ушиб, повреждение, и она может загнить в этом месте, поэтому мы их перевозим как недотрог. Казалось бы, это достижение селекции, но на самом деле это еще и одновременно искусство садовника", - пояснил он.

Жилплощадь для тыквы

Тыква - теплолюбивая культура и легко повреждается заморозками, ее высевают после прогрева почвы до +15 градусов. "Этот год выдался неурожайным, и в открытом грунте было очень сложно выращивать тыквы. И то, что вы здесь видите, это лишь доля того, что могло бы вырасти, если погода была бы подходящей", - добавил Чусов.

Обычно тыкву укрывают пледом, чтобы избжать воздействия прямых солнечных лучей. Излишнее тепло усиливает физиологические процессы, созревшая тыква перестает расти и увеличиваться в массе.

Чтобы тыквы-конкурсантки быстро набирали вес, фермер построил для них гигантскую теплицу. "Каждая тыква занимала площадь 80 квадратных метров, то есть, по сути, больше чем среднестатистическая московская квартира. Сначала растет росточек, пускается тыквенная лоза, потом в разные стороны от нее растут ее боковые веточки с тысячей листьев. Таким образом, одно растение заполняет все пространство", - добавил Чусов.

Десятки насосов днем и ночью качают воду, питая один-единственный плод. Ежедневно на одну тыкву уходит по 500 литров воды, что позволяет ей набирать вес до 30 кг в сутки. "Мы смотрим на нее утром и вечером, и это совершенно две разные тыквы. И, пожалуй, это одна из причин, почему выращивание гигантских тыкв является таким популярным: мы воочию видим результат, ради которого стараемся", - подчеркнул агроном.

Фермеры шуточно называют тыкву "взрывоопасной культурой". Перепады температур способствуют разрыву кожуры, а поврежденный овощ к конкурсу не допускается, добавил Чусов.

В погоне за гигантскими овощами фермеры объединяются в агросообщества, практикуют наставничество и кураторство. "Кураторы подсказывают, как выбрать семена, как их правильно посадить, чем полить и как удобрить. Разработаны специальные методички, по которым мы действуем", - поделилась врач-терапевт Анастасия Голубина, которая привезла на конкурс тыкву весом около 200 кг.

Свою первую гигантскую тыкву Чусов вырастил в 2017 году - она весила 432 кг. Овощ был представлен в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" на ежегодной осенней выставке, с тех пор выставка гигантских тыкв стала ежегодной традицией.

Мировой рекорд был побит в 2023 году американским фермером Трэвисом Джинджером, вырастившим тыкву весом 1 246 кг.