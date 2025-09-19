Современное военное направление "Мотовилихи" включает в себя выпуск передовой ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня

ПЕРМЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Пермь поздравил сотрудников предприятия "Мотовилихинские заводы" с отмечаемым сегодня Днем оружейника.

"Мотовилихинские заводы" - градообразующее предприятие Перми, основанное в 1736 году. Современное военное направление "Мотовилихи" включает в себя выпуск передовой ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. "Мотовилихинские заводы" - единственное в стране артиллерийское производство полного цикла. Конструкторы и технологи завода создали более 250 образцов военной техники, многие из которых приняты на вооружение российской армии и в более чем 50 странах мира.

"Мотовилиха" находится в контуре управления госкорпорации "Ростех". Головное предприятие на производственной площадке завода - АО "Специальное конструкторское бюро". Дочерняя структура - ООО "Мотовилиха - гражданское машиностроение". С 2022 года численность производственной площадки предприятия составляет более 5,5 тыс. сотрудников.

День оружейника - профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности, отмечается ежегодно 19 сентября.