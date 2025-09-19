Ей было 88 лет

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Журналист Елена Бернаскони, более 50 лет проработавшая в информационном агентстве ТАСС, умерла в возрасте 88 лет. Об этом сообщила председатель Ассоциации журналистов-ветеранов ТАСС Людмила Ермакова.

"Елена Бернаскони умерла", - сказала собеседница агентства. Она назвала Бернаскони "высоким профессионалом, которая владела всеми жанрами журналистики, была хранителем лучших культурных традиций в СМИ".

Бернаскони пришла в ТАСС в 1960-х годах, возглавляла редакцию культуры, потом перешла в тассовский журнал "Эхо планеты".