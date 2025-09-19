В ходе предварительного следствия было установлено, что этот дом является аварийным, а обрушение произошло из-за фактического износа и некачественного проведения капитального ремонта

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Каширский городской суд Подмосковья освободил из-под стражи двоих представителей управляющей компании "ООО "Центр обеспечения ЖКХ города Кашира" по делу об обрушении чердачного перекрытия в многоквартирном жилом доме в этом населенном пункте. Об этом сказано в тексте соответствующего решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Меру пресечения подсудимому Воротникову Евгению Александровичу в виде подписки о невыезде оставить без изменения. Меру пресечения подсудимому Муравьеву Валерию Геннадьевичу изменить на подписку о невыезде, освободив из-под стражи. Меру пресечения подсудимому Жевцову Александру Владимировичу изменить на запрет определенных действий", - сказано в тексте документа. Также там отмечается, что суд нашел неустранимые препятствия для рассмотрения самого дела по существу и вернул его в прокуратуру для устранения этих нарушений.

"Судья грамотно разобралась в деле и объективно вынесла решение, надеемся на дальнейшую объективность", - отметил в беседе с ТАСС адвокат Жевцова Андрей Виноградов. В свою очередь адвокат Муравьева Александр Самухов отметил, что, по его мнению, на данном этапе судом вынесено объективное решение. "Особо отмечаем вынесенные частные определения, направленные на защиту и безопасность лиц, проживающих в аварийном доме", - сказал Самухов.

4 июля 2024 года в Кашире обрушилось перекрытие многоэтажного дома по улице Металлистов, 2 над квартирой, в которой проживала женщина-инвалид и двое детей. Бдительность женщины помогла избежать жертв.

В ходе предварительного следствия было установлено, что этот дом является аварийным, а обрушение произошло из-за фактического износа и некачественного проведения капитального ремонта. В ходе судебного процесса, сторона защиты попросила суд, а также государственного обвинителя применить методы прокурорского реагирования, решить вопрос с администрацией Каширы, а также Московской области о необходимости расселения данного дома.