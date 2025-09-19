Также они могут существенно сократить срок вывода новых продуктов на рынок

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Внедрение аддитивных технологий может снизить затраты при механической обработке в 1,5-2 раза, а также существенно сократить срок вывода новых продуктов на рынок. Об этом рассказала начальник управления по развитию бизнеса компании "Росатом - аддитивные технологии" Мария Борисова во время панельной дискуссии "Аддитивные технологии как инструмент развития индустрий" в рамках финала Чемпионата высоких технологий.

При аддитивном производстве изделия создают путем послойного добавления материала на основу. В традиционном производстве происходит обратный процесс, то есть удаление лишнего материала.

"Эффект от внедрения аддитивных технологий идет на всех этапах разработки и на всех этапах производственного цикла. Он действительно значительный <...>. Когда мы говорим, что до 75% сокращается срок вывода новых продуктов на рынок или мы говорим о том, что до 60% увеличивается скорость ремонта, или то, что в 1,5-2 раза снижаются затраты на механическую обработку - все это очень важно", - отметила эксперт.

Один из примеров в атомной промышленности - это производство выходной части магнитогидродинамического насоса, которая играет ключевую роль в обеспечении эффективного движения жидкости и минимизации гидравлических потерь. Срок создания детали с помощью 3D-печати сократили вдвое. При этом коэффициент использования материалов увеличился в четыре раза, а отходы были сведены к минимуму.

Эксперт отметила, что добиться таких результатов удается при условии, что все в цепочке понимают принципы работы данной технологии. Среди барьеров на пути ее применения в регионах Борисова выделила сложности при внедрении и медленную окупаемость при ошибках.

"Когда мы приступили к внедрению аддитивных технологий в регионах, мы поняли, что практически все предприятия сталкиваются с одними и теми же вопросами, а именно, не до конца понимают технологию <...>. Дальше есть определенные сложности при внедрении, которые приводят к тому, что получается высокая стоимость внедрения, медленная окупаемость при допущенных ошибках, дефицит квалифицированных кадров и отсутствие или недостаточность нормативной документации", - добавила Борисова.

Чемпионат высоких технологий

Панельная дискуссия - часть деловой программы финала Чемпионата высоких технологий, который проходит в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября.

Чемпионат высоких технологий является частью всероссийского движения "Профессионалы", направленного на укрепление кадрового потенциала России. Мероприятие проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и федерального оператора в лице Института развития профессионального образования. Его итогом станут конкретные предложения по совершенствованию системы подготовки кадров.