В Петрозаводске направят 1,6 млрд рублей на расселение аварийного жилья

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Петрозаводска намерены направить на расселение аварийного жилья 1,6 млрд рублей. Об этом глава города Инна Колыхматова сообщила по итогам сессии Петросовета, где депутаты приняли поправки в бюджет карельской столицы.

"Расселение аварийного жилья: на эти цели направим 1 млрд 627 млн рублей. Средства пойдут на покупку квартир в новостройках и на вторичном рынке, а также на выплаты собственникам для выкупа их жилья из аварийного фонда", - сказано в сообщении.

В 2023 году в Карелии досрочно завершили программу расселения аварийного фонда, признанного таковым на 1 января 2017 года. Это позволило улучшить жилищные условия более 8 тыс. человек. В новый этап программы вошли дома, признанные аварийными после 2017 года.

Новая программа рассчитана до 2030 года. Для ее реализации будут использовать такие механизмы, как компенсация стоимости аварийного жилья, приобретение квартир на вторичном рынке, комплексное развитие территорий, а также строительство многоэтажных домов под расселение.