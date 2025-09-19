Эксперты назвали долгом государства борьбу с дезинформацией в современных реалиях

Экспертная сессия прошла на полях слета Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Эксперты Международной ассоциации по проверке фактов (Global Fact-Checking Network, GFCN) считают долгом государств борьбу с дезинформацией и разоблачение фейков в современных реалиях. Экспертная сессия прошла на полях слета Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде.

Эксперт из Португалии Александр Геррейро отметил важность баланса между борьбой с дезинформацией и защитой свободы слова. "Ваша свобода слова должна быть защищена, но она может быть и ограничена, если затрагивает безопасность государства и граждан. Важно защищать общество от таких угроз. Это долг каждого государства - бороться с дезинформацией", - сказал он. Геррейро также рассказал об основных методах проверки фактов на примере ложных нарративов ЕС.

Эксперт из ЮАР Мантула Нонкулулеко представила досье образовательных проектов по борьбе с дезинформацией в Африке и их влиянии на социополитические процессы. Специалист в политических коммуникациях из Венесуэлы Орленис Ортиз поделилась эффективными практиками и методами разоблачения фейков. "Нужно прослеживать: кто главный бенефициар в игре дезинформации, а также каким образом эти нарративы производятся и передаются", - отметила эксперт.

Global Fact-Checking Network объединяет экспертов и организации по проверке информации по всему миру. Ассоциация учреждена информационным агентством ТАСС, АНО "Диалог Регионы" и "Мастерской новых медиа" в 2025 году для борьбы с дезинформацией. На данный момент более 100 иностранных журналистов, расследователей и организаций из 48 стран уже сотрудничают с GFCN, взаимодействуя в области проверки фактов.