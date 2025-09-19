Юбилей предприятия будет в 2026 году

ПЕРМЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал подумать над тем, чтобы посетить "Мотовилихинские заводы" в Перми на их 290-летие.

Юбилей предприятия будет в следующем году. Когда Путин осматривал объект, работники пригласили его приехать вновь - посетить празднование и оценить новые успехи.

"Постараюсь, - отреагировал Путин. - И не сомневаюсь, что за это время (небольшое, на самом деле, с точки зрения вашей истории) многое произойдет". Президент пояснил, что за последние годы Россия кратно нарастила выпуск вооружений.

О предприятии

"Мотовилихинские заводы" - градообразующее предприятие Перми, основанное в 1736 году.

Современное военное направление "Мотовилихи" включает в себя выпуск передовой ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. "Мотовилихинские заводы" - единственное в стране артиллерийское производство полного цикла. Конструкторы и технологи завода создали более 250 образцов военной техники, многие из которых приняты на вооружение российской армией и в более чем 50 странах мира.

Сегодня "Мотовилиха" находится в контуре управления госкорпорации "Ростех". Головное предприятие на производственной площадке завода - АО "Специальное конструкторское бюро". Дочерняя структура - ООО "Мотовилиха - гражданское машиностроение".

С 2022 года численность производственной площадки предприятия составляет более 5,5 тыс. сотрудников.