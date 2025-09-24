Правительство Российской Федерации подписало постановление, в котором определило количество рабочих и выходных дней в 2026 году. В материале ТАСС разбираемся, сколько в следующем году будет длиться новогодний отдых и прочие праздники для россиян.

Крупные праздники в 2026 году

В 2026 году будет 243 рабочих дня для графика 5/2 и 4 сокращенных. Количество праздников и выходных осталось неизменным — 14 и 104 дня соответственно.

Новогодние каникулы для россиян в 2026 году окажутся особенно продолжительными — 11 официальных нерабочих дней подряд. А с учетом того, что 31 декабря 2025 года (среда) впервые объявили выходным (перенесли с 5 января 2025 года), фактический период непрерывного отдыха составит 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Первым рабочим днем в 2026 году станет 12 января (понедельник).

График праздников и выходных на Новый год:

1–6 и 8 января — официальные новогодние праздники;

7 января (среда) — Рождество Христово;

9 января — перенесенный выходной с 3 января 2026 года;

10 и 11 января — стандартные выходные для графика 5/2.

Следующими крупными праздниками станут майские, которые будут поделены на две части. Перед каждой из них рабочие дни — 30 апреля и 8 мая — будут сокращенными.

Праздники и выходные распределены таким образом:

1 мая (пятница) — Праздник весны и труда;

2–3 мая (суббота–воскресенье) — стандартные выходные для графика 5/2;

9 мая (суббота) — День Победы;

10–11 мая (воскресенье–понедельник) — выходные.

Майские 2026 года будут короче, чем обычно, — шесть дней. Это связано с тем, что День Победы выпадает на субботу, что сокращает общую продолжительность праздников. Для сравнения: в 2024 году майские длились 10 дней, а в 2025-м — 8 дней.

Выходные и другие праздничные дни в 2026 году

Производственный календарь 2026 года предусматривает и другие праздники. День защитника Отечества (23 февраля) выпадает на понедельник, поэтому он станет выходным. Таким образом, у россиян будет три дня отдыха — с 21 по 23 февраля. Международный женский день (8 марта) будут отмечать в воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 9 марта.

В середине года россиян ожидают длинные выходные, приуроченные ко Дню России. Четверг, 11 июня — сокращенный рабочий день, а 12 июня — праздник.

День народного единства — 4 ноября — в 2026 году подарит россиянам еще один дополнительный выходной. А вторник, 3 ноября, будет сокращенным рабочим днем.

Также производственный календарь может отличаться для разных регионов: субъекты могут устанавливать дополнительные нерабочие праздники. Они утверждаются региональными органами власти и фиксируются в локальных нормативных актах.

Применение производственного календаря

Производственный календарь — это официальный документ, который определяет рабочие, выходные и праздничные дни в течение календарного года для предприятий, организаций и государственных учреждений, а также нормирует рабочее время для разных недель (40-, 36-, 24-часовых). Для удобства сотрудников календарь содержит сведения как по каждому месяцу, так и данные за кварталы, полугодия и год.

Он составляется на основе постановлений правительства Российской Федерации с учетом требований Трудового кодекса. В производственном календаре учтены все изменения законодательства, указаны профессиональные праздники и информация о переносе выходных.

Сведения в производственном календаре используются:

при начислении заработной платы работникам предприятия;

при составлении графика работы;

для ведения табелей учета рабочего времени;

при расчете рабочих часов для сотрудников организации;

при расчете суммы пособия по временной нетрудоспособности на основе больничного листа;

при составлении графика отпусков;

при расчете дней отпуска и суммы отпускных.

Календарь для разных рабочих графиков

Производственный календарь разрабатывается для пятидневной рабочей недели с двумя выходными (суббота и воскресенье). Однако существуют и другие рабочие графики и трудовые договоренности. В этих случаях необходимо адаптировать использование производственного календаря: