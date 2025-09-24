Крупные праздники в 2026 году
В 2026 году будет 243 рабочих дня для графика 5/2 и 4 сокращенных. Количество праздников и выходных осталось неизменным — 14 и 104 дня соответственно.
Новогодние каникулы для россиян в 2026 году окажутся особенно продолжительными — 11 официальных нерабочих дней подряд. А с учетом того, что 31 декабря 2025 года (среда) впервые объявили выходным (перенесли с 5 января 2025 года), фактический период непрерывного отдыха составит 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Первым рабочим днем в 2026 году станет 12 января (понедельник).
График праздников и выходных на Новый год:
- 1–6 и 8 января — официальные новогодние праздники;
- 7 января (среда) — Рождество Христово;
- 9 января — перенесенный выходной с 3 января 2026 года;
- 10 и 11 января — стандартные выходные для графика 5/2.
Следующими крупными праздниками станут майские, которые будут поделены на две части. Перед каждой из них рабочие дни — 30 апреля и 8 мая — будут сокращенными.
Праздники и выходные распределены таким образом:
- 1 мая (пятница) — Праздник весны и труда;
- 2–3 мая (суббота–воскресенье) — стандартные выходные для графика 5/2;
- 9 мая (суббота) — День Победы;
- 10–11 мая (воскресенье–понедельник) — выходные.
Майские 2026 года будут короче, чем обычно, — шесть дней. Это связано с тем, что День Победы выпадает на субботу, что сокращает общую продолжительность праздников. Для сравнения: в 2024 году майские длились 10 дней, а в 2025-м — 8 дней.
Выходные и другие праздничные дни в 2026 году
Производственный календарь 2026 года предусматривает и другие праздники. День защитника Отечества (23 февраля) выпадает на понедельник, поэтому он станет выходным. Таким образом, у россиян будет три дня отдыха — с 21 по 23 февраля. Международный женский день (8 марта) будут отмечать в воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 9 марта.
В середине года россиян ожидают длинные выходные, приуроченные ко Дню России. Четверг, 11 июня — сокращенный рабочий день, а 12 июня — праздник.
День народного единства — 4 ноября — в 2026 году подарит россиянам еще один дополнительный выходной. А вторник, 3 ноября, будет сокращенным рабочим днем.
Также производственный календарь может отличаться для разных регионов: субъекты могут устанавливать дополнительные нерабочие праздники. Они утверждаются региональными органами власти и фиксируются в локальных нормативных актах.
Применение производственного календаря
Производственный календарь — это официальный документ, который определяет рабочие, выходные и праздничные дни в течение календарного года для предприятий, организаций и государственных учреждений, а также нормирует рабочее время для разных недель (40-, 36-, 24-часовых). Для удобства сотрудников календарь содержит сведения как по каждому месяцу, так и данные за кварталы, полугодия и год.
Он составляется на основе постановлений правительства Российской Федерации с учетом требований Трудового кодекса. В производственном календаре учтены все изменения законодательства, указаны профессиональные праздники и информация о переносе выходных.
Сведения в производственном календаре используются:
- при начислении заработной платы работникам предприятия;
- при составлении графика работы;
- для ведения табелей учета рабочего времени;
- при расчете рабочих часов для сотрудников организации;
- при расчете суммы пособия по временной нетрудоспособности на основе больничного листа;
- при составлении графика отпусков;
- при расчете дней отпуска и суммы отпускных.
Календарь для разных рабочих графиков
Производственный календарь разрабатывается для пятидневной рабочей недели с двумя выходными (суббота и воскресенье). Однако существуют и другие рабочие графики и трудовые договоренности. В этих случаях необходимо адаптировать использование производственного календаря:
- Для шестидневной рабочей недели. Все указанные в календаре праздники — выходные. Сокращенные дни перед ними сохраняются.
- Для сменных графиков работы (к примеру, сутки через трое, два через два). Производственный календарь не применим напрямую к таким типам. Для сотрудников со сменным графиком понятия "выходной" и "праздник" могут отличаться. За работу на праздниках им могут доплачивать или же предоставлять дополнительный отгул.
- Для неполного рабочего времени. Производственный календарь используется как основа и применяется так же, как в графике 5/2.
- Для работы по гражданско-правовому договору (ГПХ). Производственный календарь не распространяется на лиц, работающих по ГПХ. Условия работы, в том числе график и выходные дни, определяются условиями договора.