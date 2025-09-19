В Минцифры отметили, что срок перехода критической информационной инфраструктуры на российское программное обеспечение может быть продлен при наличии объективных причин

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Все значимые объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) должны перейти на российское программное обеспечение (ПО) до 1 января 2028 года. Об этом сообщает Минцифры.

В министерстве напомнили, что весной 2015 года был принят закон о переходе значимых объектов КИИ на отечественное ПО из реестра. "Все значимые объекты КИИ должны перейти на российское ПО в срок до 1 января 2028 года", - сказано в сообщении.

Однако, при наличии объективных оснований по решению президиума правкомиссии по цифровому развитию срок может быть продлен, но не позднее, чем до 1 декабря 2030 года.

Также правкомиссия может установить иной срок, если в реестре отечественного ПО нет необходимого отечественного решения. "При этом субъект КИИ должен реализовывать особо значимый проект по доработке российских ИТ-решений и дальнейшему их внедрению на предприятии, заместив иностранное ПО", - добавили в Минцифры.

Кроме того, госорганы, ответственные за свою сферу, будут следить за переходом на российский софт, также они должны до 1 июня 2026 года разработать и утвердить отраслевые планы перехода объектов КИИ на отечественное ПО, в которых будет содержаться дорожная карта по организации перехода, оценочные, прогнозные и фактические доли российского ПО в общем количестве программ, применяемых объектами КИИ, а также предельный срок завершения перехода на отечественный софт. "Новое регулирование обеспечит технологическую независимость значимых и типовых объектов КИИ за счет использования ими только проверенных отечественных решений", - считают в министерстве.