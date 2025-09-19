Иначе ожидаемый с введением безвиза трафик пройдет мимо региона, отметил генеральный директор АО "Международный авиатерминал Хабаровск"

ХАБАРОВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Путешествия по Хабаровскому краю нужно активно продвигать в Китае, иначе ожидаемый с введением безвиза трафик пройдет мимо региона, несмотря на открытие новых инфраструктурных объектов, включая пункт пропуска на острове Большой Уссурийский. Таким мнением поделился генеральный директор АО "Международный авиатерминал Хабаровск" Юрий Кондратчик на пленарной дискуссии Всероссийского туристического форума "Открой Дальний Восток".

"Строительство инфраструктуры само по себе никакого импульса не дает развитию туристического потока. Авиакомпаниям тоже все равно в каком терминале они будут обслуживаться, они будут возить туда, куда люди хотят ехать. И в этом сейчас основная проблема. <…> Мы постоянно находимся в контакте [с китайскими перевозчиками], пытаемся им предложить открытие новых маршрутов между Хабаровском и Китаем. Ключевая проблема, которую мы слышим, - это то, что китайцы не знают рынок Хабаровского края, не знают Хабаровск", - сказал Кондратчик, добавив, что перевозчики готовы возить туристов в соседнее Приморье, где есть море, более развитая инфраструктура, где сложилось тесное сотрудничество.

Он отметил, что в Хабаровском крае активно обсуждается развитие комплексного туристического продукта для китайских туристов, но в практическую плоскость решение вопроса не переходит. "Этот туристический продукт, который мы обсуждаем <…>, себя же убеждая, что он у нас есть, это исключительно развлечение для самих себя. Мы не работаем с нашей целевой аудиторией, которая могла бы нам дать импульс развитию туризма. <…> Нам с вами не здесь нужно сидеть, нам нужно ехать в Китай, на юг Китая и рассказывать им [о регионе]", - сказал Кондратчик.

Китайские перевозчики "подтянутся сами" при наличии спроса. "Наши перевозчики сейчас даже не могут продать китайцам просто банальный билет из-за ограниченности каналов продаж. Даже во Владивостоке, несмотря на то, что рейсов там больше исторически", - сказал Кондратчик. Возят туда в основном россиян.

Он добавил, что при введении безвизового режима для граждан Китая в РФ, туристический трафик может пройти мимо региона. И даже планируемое открытие пункта пропуска на острове Большой Уссурийский в черте Хабаровска, по которому пролегает граница с Китаем, не даст большого прироста в турпотоке, поскольку китайские граждане будут ехать через него именно в Приморский край. Такая ситуация сейчас складывается в пункте пропуска Покровка - Жаохэ в Хабаровском крае. Туристы не задерживаются в регионе.

По словам Кондратчика, нужно действовать на опережение, информировать о туробъектах, создавать туристический продукт. В пример он привел китайский город Харбин, расположенный в граничащей с Хабаровским краем провинции Хэйлунцзян, где успешно продают "зиму" южным территориям КНР. Основной туристический сезон там приходится именно на холодное время года. В Хабаровском крае тоже можно было бы реализовать такой турпродукт.

О форуме и фестивале

Всероссийский туристический форум "Открой Дальний Восток" прошел в Хабаровске 19 сентября. Участники обсудили потенциал Хабаровского края в сфере путешествий и создание локальных туристических продуктов. С 19 по 21 сентября в городе проходит фестиваль туризма. Гостей ждет насыщенная гастрономическая программа "Гастрохаб-2025" с кулинарными мастер-классами и дегустациями региональных блюд. Развернута ярмарка. Культурная часть фестиваля включит выступления творческих коллективов края и приглашенного хедлайнера.