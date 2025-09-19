В Свердловской области стартовала первая в России акция "Ночь диспансеризации"

Жители региона смогут пройти бесплатный полный спектр медицинских осмотров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Акция "Ночь диспансеризации" впервые в России стартовала в Свердловской области. Жители региона смогут пройти бесплатный полный спектр медицинских осмотров, рассказали организаторы.

"Такая акция проходит в масштабе России впервые - новый опыт медицинской профилактики для населения", - рассказали организаторы.

Участникам акции доступен полный спектр исследований первого этапа диспансеризации, включая антропометрию, измерение внутриглазного давления, электрокардиографию, пульсоксиметрию, флюорографию, общий анализ крови и другие медицинские осмотры. Женщинам медики предлагают также пройти маммографию и осмотр акушерки с забором мазков на онкоцитологию. Кроме того, особое внимание медики уделят репродуктивной диспансеризации, а также углубленным медосмотрам - специалисты готовы дать индивидуальные консультации по здоровому образу жизни, правильному питанию, профилактике ожирения и курения. При необходимости участников акции направят в Центр здоровья ЦГКБ № 6. Кроме того, пройдет вакцинация против гриппа.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню безопасности пациентов и годовщине со дня открытия новой поликлиники № 3 в Академическом районе Екатеринбурга. Акция организована в рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".