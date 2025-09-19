Деловую программу форума открыла пленарная дискуссия с участием ведущих экспертов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Второй форум "Россия - время команд", объединивший более 1 тыс. участников и порядка 100 экспертов, начал работу в мастерской управления "Сенеж". Об этом сообщила пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Среди участников форума - представители государственного и муниципального управления, социальной сферы, образования, воспитания и спорта, науки и производства, культуры и туризма, сельского хозяйства. В течение двух дней форума они будут знакомиться с ключевыми этапами развития сообществ и получат ответы на актуальные для всех руководителей вопросы: как найти человека-специалиста и оценить его компетенции, как выстроить диалог, мотивировать сотрудников и вывести команду на новый уровень развития", - говорится в сообщении.

Деловую программу форума открыла пленарная дискуссия с участием ведущих экспертов. К диалогу присоединились министр спорта РФ Михаил Дегтярев, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин и другие.

В программе форума - работа круглых столов и 15 тематических площадок, лаборатория управленческих решений и индивидуальные коучинговые сессии, в ходе которых участники могут лично пообщаться с ведущими экспертам HR-рынка и бизнес-тренерами страны. Отдельный трек - работа экспертов с представителями центров компетенций государственных и муниципальных служащих и представителями региональных органов исполнительной власти. Сегодня в России действует 80 таких центров, они готовят кадры для госуправления, и навыки построения эффективных команд - один из ключевых элементов их программ.

Бетин сообщил, что в этом году на участие в форуме поступило более 2,5 тыс. заявок. "Это мощный сигнал: время единомышленников, готовых действовать сообща, действительно настало", - отметил он.