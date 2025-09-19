Также капитально отремонтируют дома культуры, библиотеки, Токмакскую районную больницу, Молочанский центр психиатрической помощи и сеть фельдшерско-акушерских пунктов округа

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Шесть зданий детских садов планируют построить в Токмакском округе Запорожской области. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования (ЕИПП) РФ.

"В сфере дошкольного образования проектом предусмотрено строительство шести зданий детских садов", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, планируется капитально отремонтировать дома культуры, библиотеки, Токмакскую районную больницу, Молочанского центра психиатрической помощи и сеть фельдшерско-акушерских пунктов округа.

Также внимание уделят развитию спортивной инфраструктуры: капитально отремонтируют спортивный комплекс, Токмакскую спортивную школу, предусмотрено также строительство шести физкультурно-оздоровительных комплексов в сельских населенных пунктах.

"Отдельным пунктом выделены ремонтно-восстановительные работы зданий муниципальных учреждений - районного центра занятости, Пенсионного фонда, управления социальной защиты и центра социального обслуживания населения", - отметили в ведомстве, добавив, что запланированы мероприятия по реконструкции железнодорожных путей, аэродрома "Токмак" и развитие сети общественного транспорта.