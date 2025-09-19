Нового руководителя коллективу института представили заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский и прежний директор ИРИ РАН Юрий Петров

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Исполняющим обязанности директора Института российской истории (ИРИ) РАН назначен Денис Гергилев. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства науки и высшего образования РФ.

"Исполняющим обязанности директора Института российской истории РАН назначен Гергилев Денис Николаевич. Нового руководителя коллективу института представили заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский и прежний директор ИРИ РАН Юрий Петров", - говорится в сообщении.

Гергилев - доктор исторических наук, специалист по истории России второй половины XIX века. В 2004 году он с отличием окончил отделение истории, философии и политологии факультета филологии и журналистики Красноярского государственного университета, в 2017 году - магистратуру Высшей школы экономики. В 2021 году в Сибирском федеральном университете (СФУ) Гергилев защитил докторскую диссертацию по теме "Административно-территориальное управление Сибирью в XVIII - начале XX вв.".

С 2004 года Гергилев преподавал в СФУ, где поднялся до директора гуманитарного института. С октября 2019 года по ноябрь 2023 года он был заместителем министра образования Красноярского края, а в последние годы заведовал кафедрой истории России, мировых и региональных цивилизаций Гуманитарного института СФУ и был ведущим научным сотрудником Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН.

"Рассчитываю, что Денис Николаевич вместе с вами сможет найти ответы на вызовы сегодняшнего дня и обеспечить устойчивое развитие института как лидера в изучении российской истории", - отметил Могилевский, которого цитирует канал Минобрнауки.