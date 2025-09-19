Им станет Ольга Решетилова

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что назначит Ольгу Решетилову на новосозданную должность военного омбудсмена. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Я назначу Ольгу Решетилову - человека, которого наши военные хорошо знают, - первым украинским военным омбудсменом", - сказал он в своем видео-обращении.

Создание института военного омбудсмена на Украине анонсировали еще в декабре 2024 года, законопроект внесли в Раду в мае этого года, в июне приняли в первом чтении, в сентябре Рада одобрила этот законопроект.

Ранее Решетилова занимала пост уполномоченной президента по правам военнослужащих. По ее словам, омбудсмен сможет проводить проверки по сообщениям о нарушении прав военнослужащих. Каждая проверка будет заключать выводы, которые омбудсмен будет присылать высшему командованию. В свою очередь командование в течение 10 дней должно будет отреагировать и принять меры: устранить нарушения или привлечь к ответственности. Также у омбудсмена будет возможность прямого доклада верховному главнокомандующему.