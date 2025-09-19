В городе определили 16 проблемных локаций

МАХАЧКАЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Коммунальные службы в Махачкале из-за обильных осадков перешли в усиленный режим работы. Об этом сообщает мэрия.

"В связи с продолжающимися обильными осадками в Махачкале коммунальные службы работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в городе определены 16 проблемных локаций, на каждой из которых закреплены бригады численностью до трех человек. "Работы ведутся круглосуточно с учетом интенсивности осадков и нагрузки на дождеприемные системы. На данный момент все системы водоотведения функционируют в штатном режиме", - добавили в администрации Махачкалы.

Как рассказала ТАСС старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова, в связи с подтоплениями махачкалинских улиц организована проверка. "После подтопления улиц Махачкалы из-за дождей организована прокурорская проверка. Проводятся проверки соблюдения законодательства в области ЖКХ", - сказала собеседница агентства.