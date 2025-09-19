Дмитрий Вильтовский призвал журналистов стран СНГ доносить до аудитории правду

ХАТЫНЬ /Минская область/, 19 сентября. /ТАСС/. Сегодня время ставит перед сотрудниками музеев и средств массовой информации задачу донести до людей правду о Великой Отечественной войне. Как подчеркнул в беседе с журналистами директор Государственного мемориального комплекса "Хатынь" Дмитрий Вильтовский, нельзя допустить ее искажения.

"Главное - чтобы и мы, и вы доносили до своей аудитории правду, которую нельзя искажать", - сказал он журналистам стран СНГ- участникам международного медиатура "Дорогами Победы".

Мемориальный комплекс "Хатынь" расположен в Минской области на месте небольшой одноименной деревни. 22 марта 1943 года фашистские каратели из батальона СС и их пособники из числа коллаборантов согнали всех жителей в сарай и заживо сожгли. В тех, кто пытался выбраться из огня, стреляли. Погибли 149 человек, в том числе 75 детей. Все дома были разорены.

На месте каждого из 26 домов установлен мемориал: стилизованная основа сруба и обелиск, напоминающий печную трубу - все, что остается от сгоревшего до тла деревенского дома. На каждом обелиске табличка с именами жителей дома и колокол.

Участники медиатура возложили цветы к монументу "Непокоренный человек", который изображает мужчину, держащего на руках убитого сына.

Эта скульптурная композиция хранит историю единственного взрослого свидетеля Хатынской трагедии - Иосифа Каминского. Он вместе с другими пытался выбежать из полыхавшего сарая. Тяжело раненый мужчина очнулся, когда фишисты уже ушли, и увидел вокруг обгорелые и израненные тела односельчан. Среди тел он нашел своего 15-летнего сына. Мальчик был еще жив, но смертельно ранен и умер на руках у отца.

О медиатуре

2025 год, когда отмечается 80-летие победы в Великой Отечественной войне, объявлен в СНГ Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Для сохранения в информационном пространстве Содружества памяти о подвиге советского народа ТАСС выступил с инициативой проведения медиатура журналистов информагентств стран СНГ "Дорогами Победы".

Программа началась в Москве, где участники познакомились с мультимедийными проектами Музея Победы на Поклонной горе. Медиатур проходит по знаковым местам, названия которых в годы Великой Отечественной войны стали символами стойкости советского народа и боевой славы его оружия: Бресту, где защитники осажденной крепости умирали, но не сдавались; увидевшему ужасы гетто и ставшему оплотом партизан Минску; мемориальному комплексу "Хатынь", который навсегда запечатлел память о преступлениях фашистских захватчиков на советской земле; Санкт-Петербургу, бережно хранящему память о стойкости ленинградцев. Завершится медиатур в Волгограде, где в Сталинградской битве задохнулась в кольце миллионная армия фашистов.

Международный медиатур организован ТАСС при содействии МИД Белоруссии и информагентства БелТА.