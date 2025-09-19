Эксперт Саркисян: обучение амбассадоров и спецпроекты помогут бизнесу в создании имиджа

Основатель и СЕО коммуникационного агентства Brand Lovers отметила, что амбассадором компании должен становиться инициативный сотрудник, работать на этой "должности" по поставленным задачам не получится

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Компании должны уделить дополнительное внимание обучению и развитию сотрудников, которые могут стать ее амбассадорами на внешнем рынке, а также обратить внимание на работу со спецпроектами. Последние помогут не только в формировании благоприятного образа в инфополе, но и позволят поощрить сотрудников. Такое мнение высказали участники дискуссии "Работа с негативом в СМИ и соцсетях, предотвращение репутационных потерь" Национального рекламного форума в рамках HR Forum Big Fish.

"Амбассадорам необходимо рассказывать о работе и внедрять в их работу возможности обучения и развития, а также создавать новые программы для их работы. <…> Это позволяет лучше раскрыться человеку и ощутить свою востребованность в компании", - сказала на сессии эксперт в области внутренних коммуникаций, развития НR бренда стратегии и корпоративной культуры, основатель и СЕО коммуникационного агентства Brand Lovers Иоланта Саркисян.

Она отметила, что амбассадором компании должен становиться инициативный сотрудник, работать на этой "должности" по поставленным задачам не получится.

Однако канал влияния через амбассадоров доступен не всем компаниям. Руководитель управления спецпроектов ТАСС Калерия Андреева в качестве одного из инструментов, который позволяет привлекать новых специалистов, а также мотивировать и поощрять сотрудников, выстраивать работу с молодежью, назвала спецпроекты. Они позволяют решать ключевые HR-задачи бизнеса в долгосрочной перспективе. Ряд таких кейсов реализует в ТАСС как в онлайн, так и в офлайн-формате.

"Многие компании сегодня приходят [за спецпроектами] с запросом поощрить действующих сотрудников, особенно если они работают поколениями и не первый десяток лет", - добавила Андреева. В числе таких спецпроектов проект "Работа. Жизнь. Династии" для компании РЖД, который дал возможность рассказать про традиции династийности у сотрудников. Якорным форматом стали интервью со специалистами со всей страны, в которых они рассказали о работе в компании и о своих семьях.

Еще один из векторов работы с привлекательностью компании - это грамотное развитие информационного поля вокруг нее, в чем также помогают спецпроекты. Одним из кейсов агентства, который поможет решить эту задачу, является спецпроект "Новотроицк меняется: новая жизнь индустриальной столицы Южного Урала" - проект не просто рассказывает о городе Новотроицке и его образующем предприятии, но и о развитии инфраструктуры вокруг него, об индустриальном туризме.

18 и 19 сентября в Международном выставочном центре "Екатеринбург-экспо" руководители HR-сообществ России и ближнего зарубежья, топ-менеджеры, предприниматели и маркетологи рассматривают вопросы современного состояния и трендов рынка труда, цифровизации бизнес-процессов, мотивации и удержания персонала.

Международный HR Forum Big Fish проходит с 15 по 19 сентября в Екатеринбурге в рамках Национальной недели HR и рекламы. Основу деловой программы составили панельные дискуссии, мастер-классы, хакатон с участием студентов ведущих вузов Екатеринбурга. Организаторы ожидают около 4 тыс. участников из 40 городов и других стран. Центральным событием станет вручение премии TOP-50HR в Москве.

