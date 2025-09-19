Смоленск расширяет программу поддержки участников СВО "Герои СВОего времени"

Большинство участников программы выражают желание получить образование в вузах и учреждениях среднего профессионального образования

СМОЛЕНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Участникам специальной военной операции, не имеющих высшего образования, окажут поддержку с помощью программы "Герои СВОего времени. Смоленск". Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин на своем канале Max.

"Реализуем отдельное направление программы "Герои СВОего времени. Смоленск" для участников без высшего образования. Видим интерес к этому проекту. С середины мая мы получили почти 100 заявок от бойцов", - отметил Анохин.

По словам губернатора, большинство участников программы выражают желание получить образование в вузах и учреждениях среднего профессионального образования.

"10 человек уже поступили в вузы Смоленской области, еще четверо обучаются в ссузах. Некоторые бойцы обращаются с просьбой о трудоустройстве или открытии собственного дела. Со всеми работаем индивидуально", - подчеркнул Анохин.

Образовательная программа "Герои СВОего времени. Смоленск" является региональным продолжением федерального проекта "Время героев", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Участники СВО, не имеющие высшего образования и заинтересованные в присоединении к программе, могут подать заявку на сайте проекта.