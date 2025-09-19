С 2019 года он был первым заместителем гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Олег Майданович назначен на пост генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос). Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Генеральным директором АО «ЦЭНКИ» назначен Олег Владимирович Майданович", - говорится в сообщении госкорпорации.

Майданович в 2011-2016 годах был командующим войсками Космического командования. Принимал участие в подготовке и проведении пусков ракет-носителей космического назначения с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный.

С 2019 года Майданович занимал должность первого заместителя генерального директора ЦЭНКИ.